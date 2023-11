Yellowstone - wiemy, kiedy ruszą prace nad 5. sezonem

Źródło: materiały prasowe

Po miesiącach przerwy spowodowanej najpierw konfliktem z Kevinem Costnerem, potem strajkiem aktorów, Paramount Network szykuje się do prac nad finałowymi odcinkami 5. sezonu Yellowstone. Oficjalnie ogłoszono, że zdjęcia ruszą pod koniec wiosny 2024 roku.

Yellowstone - co wiemy o finałowym sezonie?

Przypomnijmy, że pierwsza połowa 5. sezonu została wyemitowana na przełomie 2022-2023 roku. Druga połowa ma zaplanowaną premierę na listopad 2024 roku. Ta data nie ma ulec zmianie. Tutaj jednak już nie zobaczymy na ekranie Kevina Costnera, który porzucił projekt po konflikcie z Taylorem Sheridanem.

To nie koniec uniwersum. Aby zapełnić lukę po tej spowodowanej czynnikami zewnętrznymi kasacji, zamówiono dwa seriale. Jeden to kontynuacja wydarzeń po Yellowstone o tytule roboczym 2024, a drugi to prequel o nazwie 1944. Według niepotwierdzonych plotek w tym pierwszym może zagrać Matthew McConaughey.

Przypomnijmy, że wcześniej z sukcesem wprowadzono na ekrany dwa spin-offy: 1883 i 1923. Szczegóły dwóch nadchodzących seriali na ten moment nie zostały ujawnione.