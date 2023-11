Yellowstone - druga część ostatniego sezonu bez Kevina Costnera? Insider podaje odpowiedź

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W maju 2023 roku Deadline nieoczekiwanie poinformowało o podjęciu przez Paramount decyzji o anulowaniu serialu Yellowstone, produkcji docenionej zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Skasowanie serialu wynikało z konfliktu Kevina Costnera wcielającego się w główną rolę w serialu z jego twórcą i showrunnerem Taylorem Sheridanem.

Według nowego raportu insidera Matta Belloniego, Kevin Costner nie powróci do roli Johna Duttona III w drugiej części finałowego sezonu serialu. Na łamach podcastu The Town, insider podał kilka nowych informacji o produkcji:

Yellowstone prawdopodobnie wróci do produkcji na początku 2024 roku, żeby mogło mieć premierę w najbliższe lato lub na wiosnę. Scenariusze do odcinków albo są w trakcie pisania albo są napisane. Pytanie czy Kevin Costner pojawi się w tych finałowych odcinkach? Z tego, co rozumiem, to na ten moment wynika, że nie, nie będzie go w tych odcinkach.

Informacje insidera odnośnie premiery serialu nie pokrywają się jednak z zapowiedziami portalu Deadline, który na początku listopada 2023 roku informował o tym, że druga część finałowego sezonu Yellowstone będzie miała miejsce w listopadzie 2024 roku.

Yellowstone - informacje o sequelu

Chociaż oryginalny serial dostał wiele nagród, w tym jedną za rolę samego Costnera, tak Paramount nie zwlekało z zamówieniem sequela, w którym w główną rolę ma się rzekomo wcielić Matthew McConaughey. Według doniesień może również powrócić część oryginalnej obsady.

Kevin Costner też nie może narzekać na brak zajęć. Jego dwuczęściowa produkcja Horizon: An American Saga będzie miała miejsce premierę w 2024 roku, a obie części oddzielać będą zaledwie niecałe dwa miesiące.