Madison z gwiazdą Zagubionych. Powiększa się obsada spin-offu Yellowstone

fot. materiały prasowe

Reklama

Na początku sierpnia potwierdzono, że w Madison, czyli kolejnym serialu z uniwersum Yellowstone, wystąpi Michelle Pfeiffer, która dołączyła do Patricka J. Adamsa. Teraz ogłoszono kolejnego członka obsady, którym jest Matthew Fox. Aktor najbardziej znany jest z serialu Zagubieni, a ostatnio oglądać go mogliśmy w serialach Last Light oraz C*A*U*G*H*T.

Madison – kogo zagra Matthew Fox?

Fox zagra postać o imieniu Paul. Będzie to samotny kawaler, który uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu.

Serial to poruszające studium żałobę i ludzkiej relacji przez pryzmat rodziny z Nowego Jorku, która mieszka w dolinie Madison River w Montanie.

W obsadzie Madison znajdują się również Elle Chapman oraz Beau Garrett. Według plotek swoją rolę w serialu negocjuje Kurt Russell.

Producentami są Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Christina Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer oraz Keith Cox.

Zagubieni - najlepsze odcinki [RANKING]