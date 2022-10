Yellowstone - zdjęcia z 5. sezonu. Zwiastun z rekordową oglądalnością

fot. Paramount Network

Yellowstone to serial Paramount Network, którego twórcami są Taylor Sheridan i John Linson. Historia skupia się na rodzinie Duttonów, którzy zarządzają jednym z największych rancz w USA. Muszą się mierzyć z biznesowymi rywalami, chcącymi przejąć teren pod inwestycje. Do tego wewnętrzne konflikty w rodzinie nie pomagają w opanowaniu sytuacji i skutecznej obronie dziedziczonej od lat ziemi.

W 5. sezonie swoje role powtórzą Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly i Wes Bentley. Głównym wrogiem Duttonów w tej serii będzie Caroline Warner, którą gra Jacki Weaver.

W udostępnionym 29 września zwiastunie 5. sezonu pokazano, jak John Dutton został zaprzysiężony na gubernatora stanu Montana. Ponadto rodzina szykuje się do wojny, aby ochronić ranczo. Stacja Paramount poinformowała, że nowy trailer bije rekordy popularności. W pierwszych 24 godzinach od publikacji został on wyświetlony 14,4 mln razy - to liczba trzy razy większa od tej, którą notował zwiastun 4. sezonu. Do tego 1,7 mln osób wykazało aktywność (komentarze, lajki) w związku ze zwiastunem, co jest sześć razy wyższym wynikiem niż przy poprzedniej serii.

Ponadto w mediach społecznościowych pojawiło się również ponad 30 000 wzmianek o zwiastunie — czterokrotnie więcej niż poprzednim razem. Został on także udostępniony 190 000 razy i znalazł się w dniu premiery na szczycie rankingu najczęściej oglądanych filmików związanych z telewizją na TikToku i Facebooku. To dowodzi, że serial Yellowstone z każdym rokiem staje się coraz popularniejszy. Przypomnijmy, że premierowy i finałowy odcinek 4. sezonu obejrzało odpowiednio 14 i 15 milionów widzów, co jest imponującym wynikiem dla telewizji kablowej.

Entertainment Weekly przeprowadził rozmowy z aktorami o 5. sezonie. Kelly Reilly opowiada o swojej bohaterce, która wyszła za mąż za Ripa.

Beth zawsze była oddana Ripowi. Małżeństwo jej nie zmieni. Myślę, że jego miłość do niej i jej do niego jest jedną z niewielu rzeczy, które trzymają (w większości) jej demony na dystans.

Cole Hauser, który gra Ripa, dodał, że pierwszą rzeczą, która się zmienia, jest to, że przeniósł się do głównego domu, gdzie nigdy tak naprawdę nie czuł się komfortowo.

To dziwne myśleć, że John Dutton [Kevin Costner] jest teraz z nim spokrewniony przez małżeństwo.

Widzowie mogą spodziewać się na początku sezonu kilku cudownych chwil między Beth i Ripem. Bohaterka będzie musiała zaakceptować swoją przeszłość, a jej mąż jej w tym pomoże. Reilly dodała:

W tym roku wojna jest dla niej czymś wewnętrznym. Nawiedza ją przeszłość, boi się o przyszłość i walczy wszystkim, co ma w chwili obecnej.

W sieci pojawiły się dwa zdjęcia z 5. sezonu, które opublikował portal Entertainment Weekly.

Yellowstone - zdjęcia z 5. sezonu

Yellowstone - sezon 5

Yellowstone - obsada 5. sezonu

W 5. sezonie oprócz wyżej wymienionej obsady zobaczymy: Kelsey Asbille, Breckena Merrilla, Jeffersona White'a, Forrie'ego Smitha, Denima Richardsa, Iana Bohena, Finna Little, Ryana Binghama i Gila Birminghama. Do stałej obsady dołączyli Mo Brings Plenty, Wendy Moniz, Jen Landon i Kathryn Kelly. Ponadto w rolę młodego Johna Duttona ponownie wcieli się Josh Lucas. W nowym sezonie zagrają również Kylie Rogers, Kyle Red Silverstein oraz Kai Caster, Lainey Wilson, Lilli Kay i Dawn Olivieri.

Yellowstone - premiera dwóch pierwszych odcinków 13 listopada na amerykańskim Paramount Network.