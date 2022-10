Rings of Power - złoczyńca serialu jednym z Synów Ciemności. Kim są Moriondorowie/Urukowie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Po tym jak Galadriela (Morfydd Clark) i Halbrand (Charlie Vickers) powstrzymują Adara (Joseph Mawle) przed ucieczką w 6. odcinku serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, sprowadzają go do wioski i przesłuchują. Galadriela wypytuje go o jego pochodzenie, ponieważ nie jest on z pewnością zwykłym elfem.

Wspomina, że jako dziecko słyszała historie o elfach porwanych przez Morgotha. Torturowanych. Znieprawionych. Przemienionych w nikczemne formy życia. Nazywa ich Moriondorami, Synami Ciemności. Adar zwraca jej uwagę, że wolą określenie Urukowie. Kim są?

Rings of Power - kim są Urukowie?

W Silmarillionie J.R.R. Tolkiena, czytelnicy dowiadują się, że Morgoth więził niektóre z pierwszych elfów w Śródziemiu, aby stworzyć sobie sługusów i wojowników dla swojej armii. Pożądał zdolności stwórcy Eru Ilúvatara do tworzenia życia z niczego, a ponieważ nigdy nie mógł mieć tej zdolności, zabrał niektóre ze stworzonych przez Ilúvatara istnień i modyfikował je poprzez nieopisane tortury i czarną magię. Kiedy Morgoth zostaje po raz pierwszy schwytany i uwięziony, Sauron utrzymuje swoją władzę w północnej twierdzy Angband, a liczba orków służących Mrocznemu Panu mnoży się. Pomimo stworzenia innych mrocznych stworzeń, takich jak trolle i smoki, orkowie, których Morgoth powołał do życia, rośli w siłę dzięki zdolności szybkiego rozmnażania się. Podczas ostatniej bitwy Śródziemia przeciwko Morgothowi, ilość orków walczących z sojuszem ludzi i elfów była po prostu niepoliczalna.

W tolkienowskim lore istniało kilka różnych typów orków, które służyły konkretnym celom. Wierzy się, że różne rodzaje tortur i czarnej magii, których używał Morgoth, spowodowały powstanie różnych typów orków. Najniższą klasą orków są robotnicy zwani Snaga, co tłumaczy się jako "niewolnik" lub "sługa". Jest to najczęstszy typ orków, i jest zwykle umieszczany na pierwszej linii walki, ponieważ są postrzegani jako mięso armatnie. Kolejnym typem orków są orki zwane "Snufflers", ze względu na ich szerokie nosy i zdolność do tropienia każdej zdobyczy. Innym typem orka, który jest tylko wspomniany w Hobbicie był Hobbgoblin, ale sposób w jaki są opisani wskazuje, że są po prostu większą wersją Snaga. Wersją orków, którą fani filmów z Władcy Pierścieni rozpoznają, są Uruk-hai, które powstały w Trzeciej Erze przez Saurona.

Uruk to słowo oznaczające "orka" w czarnej mowie, a hai oznacza "lud". Uruk-hai są stworzeni, by móc łatwo podróżować w świetle słonecznym i poruszać się szybciej niż ich orkowi kuzyni. Kiedy Adar jest przykuty w stodole i Galadriela go przesłuchuje, wyjawia wiele z historii pochodzenia orków. Zanim jednak przemówi, Galadriela nazywa go przedstawicielem pierwszych orków Morgotha, nazywanych Moriondorami lub Synami Ciemności. Te pierwotne mroczne elfy były w stanie w jakiś sposób zachować wystarczająco dużo ze swojej inteligencji, aby służyć Sauronowi.

materiały prasowe