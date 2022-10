Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - co zdradza zwiastun? Teorie, easter eggi i fabularne sugestie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu to nadchodzące widowisko MCU, które jest kontynuacją nominowanego do Oscara filmu z 2018 roku. Kampania promocyjna nabiera tempa, a do sieci trafił nowy zwiastun. Jest on kopalnią nowych fabularnych poszlak, ale pokazuje nam też pierwszy raz w akcji Namora oraz Riri Williams.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że w skutek pewnych wydarzeń dojdzie do konfliktu Wakandy z Namorem, wodzem podwodnego królestwa. W całą sprawę zostanie również wmieszana Riri Williams, dziewczyna znana z komiksów jako Ironheart, studentka MIT, która zbudowała zbroję podobną do tej Iron Mana. W zwiastunie widzimy też po raz pierwszy nową Czarną Panterę i nie brakuje w nim sugestii odnośnie tego, jaka może być jej tożsamość.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - drugi zwiastun

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - easter eggi i teorie

Poniżej znajdują się sugestie i teorie na temat fabuły, które mogą okazać się prawdziwe, a to oznacza potencjalne spoilery. Jeśli zatem jesteście wyczuleni na te kwestie, to czujcie się ostrzeżeni.

Początek zwiastuna nie pozostawia wątpliwości, że będziemy świadkami pogrzebu T'Challi. Jego siostra, Shuri trzyma maskę Czarnej Pantery, ale wciąż nie jest znana przyczyna śmierci. Wielu spekulowało, że akcja dzieje się w trakcie blipu, ale są też plotki wskazujące, że postać umrze na tę samą chorobę, przez którą odszedł Chadwik Boseman.

W obsadzie filmu znajdują się Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba i Dominique Thorne. Za kamerą powraca twórca pierwszej części, Ryan Coogler.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera filmu w Polsce 11 listopada 2022 roku.