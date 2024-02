Reżyser Biednych Istot ma już nowy ekscentryczny projekt - nakręci remake koreańskiej czarnej komedii fantasy

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi prestiżowy portal Variety, Yorgos Lanthimos, czyli reżyser głośnego filmu Biedne istoty, który zdobył aż jedenaście nominacji do Oscarów i wygrał pięć nagród BAFTA, ma już w planach kolejny projekt. Ponownie - bo już szósty raz! - połączy siły z Element Pictures, by stworzyć remake południowokoreańskiej czarnej komedii fantasy Save the Green Planet.

Reżyser Biednych Istot nakręci remake Save the Green Planet

Save the Green Planet to ekscentryczna czarna komedia, która zadebiutowała w 2003 roku. Za reżyserię i scenariusz oryginału odpowiada Joon-hwan Jang. Historia opowiada o młodym niezrównoważonym psychicznie człowieku, który porywa i torturuje biznesmena, ponieważ uważa, że jest częścią inwazji obcych na Ziemię. Wierzy, że w ten sposób zdoła powstrzymać atak kosmitów na naszą planetę. W ten sposób rozpoczyna się swego rodzaju taniec pomiędzy porywaczem, jego ofiarą i przydzielonym do sprawy detektywem. Film zyskał miano kultowego i zyskał wiele nagród.

Jeśli chodzi o remake Yorgosa Lanthimosa, zdjęcia mają rozpocząć się latem 2024 roku w Wielkiej Brytanii i Nowym Jorku. Produkcją zajmą się Ed Guiney i Andrew Lowe z Element Pictures, a także Square Peg i koreańska firma CJ ENM. To na razie wszystko, co wiemy o projekcie.

Czekacie na nowy projekt Yorgosa Lanthimosa? Podobały wam się Biedne istoty? Dajcie znać! Czekamy na wasze komentarze.

