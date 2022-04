Yupitergrad 2: The Lost Station - zobacz zwiastun gry. Twórcy zapowiadają pierwszą metroidvanię w VR

fot. Gamedust

Yupitergrad 2: The Lost Station to kontynuacja ciepło przyjętej gry akcji na platformy VR, która zadebiutowała w 2020 roku. Sequel ma być nie tylko większy i bardziej rozbudowany, ale też zmieni podejście do rozgrywki. Twórcy obiecują, że będzie to pierwsza nowoczesna metroidvania dostępna w wirtualnej rzeczywistości.

Gracze ponownie będą przemierzać stację kosmiczną, ale tym razem nie będzie ona opuszczona. Podczas eksploracji napotkamy między innymi wrogo nastawione do nas roboty, które trzeba będzie pokonać przy użyciu broni. Nie zabraknie też unikalnych gadżetów, które posłużą zarówno do przemierzania kolejnych lokacji, jak i rozwiązywania zagadek środowiskowych.

Yupitergrad 2: The Lost Station - zwiastun gry

Cały zespół doskonale się bawił przy tworzeniu pierwszej części Yupitergrad – a dodatkowo gra okazała się sukcesem. Nadal chcemy rozwijać ten świat i możliwości jakie daje bujanie się na linach z przyssawkami. Yupitergrad 2: The Lost Station będzie wyjątkową grą, gdyż to pierwsza nowoczesna Metroidvania w środowisku VR. Szykujemy dla graczy możliwość zdobywania nowego sprzętu, poszukiwanie sposobów na otworzenie drzwi, a przede wszystkim dużą swobodę przemieszczania się po pięknej i pełnej detali stacji kosmicznej – mówi Dominik Strugała, game designer w Gamedust.

Yupitergrad 2: The Lost Station zmierza na Oculus Quest 2 i inne zestawy VR. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.