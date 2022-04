Dune: Spice Wars - twórcy opowiadają o produkcji gry i inspiracjach. Pokazano też nowe grafiki koncepcyjne

fot. Funcom

Na Steamie pojawił się nowy wpis twórców Dune: Spice Wars poświęcony nadchodzącej produkcji. Zdradzają oni nieco więcej na temat ich inspiracji i początków gry. Okazuje się, że w pierwszej kolejności stworzono grafikę prezentującą pustynie Arrakis z odległej kamery, a następnie nałożono na to elementy interfejsu. W ten sposób deweloperzy chcieli zbudować odpowiedni klimat i zobaczyć, jak z czasem może wyglądać gotowy projekt.

Wspomniano również, że główne założenia były takie, by Spice Wars nie przypominało poprzednich gier w uniwersum Dune, ale jednocześnie zachowywało elementy wcześniejszych dokonań studia Shiro Games. Całość doprawiono "szczyptą Art-Deco". Deweloperzy postanowili celowo zdystansować się od innych produkcji oraz filmów, by wykorzystać okazję do pokazania swojego własnego spojrzenia na świat wykreowany przez Franka Herberta.

Opublikowano również kilka nowych grafik koncepcyjnych, które pozwalają zobaczyć, jak gra zmieniała się wraz z upływem czasu. Wspomniane materiały znajdziecie na początku poniższej galerii.

Dune: Spice Wars

Dune: Spice Wars zadebiutuje 26 kwietnia w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam.

