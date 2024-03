To już koniec Yuzu. Twórcy emulatora Switcha zapłacą odszkodowanie Nintendo - kwota powala!

fot. materiały prasowe

Nintendo od lat wyznaje zasadę "zero tolerancji", jeśli chodzi o emulację i teraz kolejny raz potwierdzili swoje stanowisko. Niedawno informowaliśmy Was, że Japończycy zabrali się za Yuzu, popularny emulator konsoli Nintendo Switch. Rozczarują się jednak ci, którzy oczekiwali długiej i zaciętej batalii sądowej, bo twórcy Yuzu poddali się w zasadzie bez walki i zdecydowali się pójść na ugodę.

Na oficjalnym profilu Yuzu w serwisie X pojawiło się oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że emulator zostanie usunięty z sieci i nie będzie dalej rozwijany. Oprócz tego zniknie też oficjalna strona, serwer Discord oraz ich konto w serwisie Patreon. Twórcy muszą również zapłacić Nintendo odszkodowanie w wysokości 2,4 milionów dolarów za wyrządzone szkody. Przypomnijmy, że japońska firma swoje działanie motywowała między innymi liczbą pobrań pirackiej kopii The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Jeszcze przed premierą miała ona trafić do ponad miliona internautów.

