Za granicą: premiera thrillera psychologicznego Wojciecha Chmielarza

Marginesy

Za granicą to nowa propozycja dla fanów twórczości Wojciecha Chmielarza - popularnego pisarza, spod którego pióra wyszła m.in. seria kryminałów o komisarzu Mortce czy zekranizowane powieści Żmijowisko i Wyrwa.

Za granicą przenosi nas do Chorwacji, w duszne, wakacyjne klimaty. To powieść o opętaniu i odrzuceniu, o tym, że nasze pragnienia mogą zniszczyć życie, a to, co wydaje się spełnieniem marzeń, szybko może stać się przekleństwem.

Za granicą ukazało się nakładem wydawnictwa Marginesy. Powieść liczy 368 stron.

Za granicą - opis i okładka książki

Źródło: Marginesy

Upalne lato, bezkres chorwackiego nieba, beztroska, plaża i morze – tak wygląda raj, do którego przyjeżdżają na wakacje Daria z Markiem. Mieli mieć czas tylko dla siebie i syna, ale na miejscu poznają Szwedów: Johana i jego dużo młodszą seksowną żonę Verę. W dodatku Marek dostaje nagłą lukratywną propozycję zawodową i pogrąża się w pracy.

W tym czasie Daria zbliża się do nowo poznanych ludzi. I z dnia na dzień jest nimi coraz bardziej zafascynowana. Pewnego wieczoru zostaje zaproszona do nich na kolację. Późnej atmosfera szybko staje się duszna od niewypowiedzianych pragnień, pożądania, zazdrości i poczucia odrzucenia.

Chorwackie słońce rozpala zmysły i doprowadza ludzi do szaleństwa. Które z nich ulegnie mu jako pierwsze? Jedno jest pewne – nie wszyscy wrócą do domu. Nie wszyscy przeżyją. To pierwsze i ostatnie takie lato w ich życiu.

W którym momencie fascynacja drugą osobą zamienia się w obsesję? Jak daleko można się posunąć, żeby zdobyć to, czego się pragnie? Czy pożądanie może smakować zemstą?