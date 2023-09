"To nie James Bond" - David Fincher konkretnie o netfliksowym Zabójcy

materiały prasowe

David Fincher, filmowiec znany między innymi z takich produkcji jak Podziemny krąg, House of Cards i Dziewczyna z tatuażem, pracuje nad nowym thrillerem dla Netflixa, zatytułowanym Zabójca. W rozmowie z Empire Magazine opowiedział o protagoniście filmu, płatnym zabójcy, którego zagra Michael Fassbender. Reżyser zapowiada, że bohater w niczym nie będzie przypominał jednego z najsławniejszych ekranowych kilerów, Jamesa Bonda. Zobaczcie sami.

"To nie James Bond" - David Fincher o Zabójcy

Gdy James Bond wiernie służy krajowi, chodzi w eleganckich garniturach i ma licencję na zabijanie, codzienność głównego bohatera Zabójcy jest o wiele mniej ekstrawagancka:

To nie jest James Bond. Nasz gość lata ekonomiczną.

David Fincher odniósł się także do komiksu, na którego podstawie stworzono film, nakreślając jeszcze dokładniejszy portret Zabójcy:

Uważam, że nihilizm bohatera był interesujący, ponieważ wiązał się z jego wstrętem do samego siebie. Wtedy zacząłem myśleć o jego wewnętrznym monologu, w którym poniża swoje ofiary, by poczuć się lepiej z faktem, że jest seryjnym zabójcą do wynajęcia. Pomyślałem, że będzie ciekawie z czymś takim pracować.

Podoba mi się pakt, jaki zawiera narrator z widzem. Oglądanie świata jego oczami, zabójcy, stawia oglądającego w naprawdę ciekawej pozycji. [...]

Zaintrygował was ten opis? Jesteście ciekawi, jak poradzi sobie z zadaniem Michael Fassbender? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze.

