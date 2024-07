fot. A24

Zac Efron i jego kariera są ostatnimi czasy na fali wznoszącej. Nie tak dawno temu był główną gwiazdą Braci ze stali. Film stał się najlepiej zarabiającą produkcją w ogólnoświatowym box office studia A24. Aktor był bardzo chwalony za swoją rolę i mówiono nawet o szansach na Oscara.

Efron i A24 ponownie połączą siły, tym razem przy okazji filmu Famous. Jody Hill wyreżyseruje nową produkcję. W składzie producentów znajduje się Michael Sagol, Sam Esmail oraz Chad Hamilton. Film będzie adaptacją bestsellerowej książki Blake'a Croucha, którą na wielki ekran przełoży Chad Hodge, który ma już doświadczenie z adaptowaniem dzieł tego autora, ponieważ w przeszłości zrobił to już z Wayward Pines.

Zac Efron ma wcielić się w podwójną rolę. Odegra Jamesa Jansensa, gwiazdę Hollywood oraz Lance'a Dunkquista, jego nadgorliwego fana.

Famous - opis fabuły

Film opowie historię Lance'a Dunkquista, który ma jedną rzecz, która może zmienić jego życie na zawsze - twarz gwiazdy filmowej. Nie jest to byle jaka gwiazda filmowa - przypomina on nie do odróżnienia gwiazdę Hollywood, Jamesa Jansena. Lance postanawia wyruszyć do Los Angeles, aby spełnić swoje największe marzenie. Będzie sławny niezależnie od okoliczności i tego, co będzie musiał zrobić po drodze.