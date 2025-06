Nadchodzi zima i... nowa strategia w uniwersum Gry o Tron! Oto zwiastun Game of Thrones: War for Westeros

fot. youtube.com

Reklama

Na Summer Game Fest 2025 zapowiedziano nową grę w uniwersum Gry o Tron. Będzie to strategia czasu rzeczywistego zatytułowana Game of Thrones: War for Westeros. Za produkcję odpowiada zespół PlaySide Studios, mający na koncie takie tytuły, jak Kill Knight czy Age of Darkness.

W Game of Thrones: War for Westeros gracze będą mogli pokierować armiami Starków, Lannisterów, Targaryenów lub Nocnego Króla. W grze pojawi się możliwość rozgrywania krótkich, pojedynczych potyczek, a także dłuższych wojen. Zabawa możliwa będzie zarówno solo, jak i z innymi graczami.

Niezależnie od tego, czy będziesz grać sam, czy z przyjaciółmi, Game of Thrones: War for Westeros da fanom szansę na ponowne przeżycie najbardziej ikonicznych bitew i punktów zwrotnych z serialu, pozwalając manipulować polityką królestwa, by zdobywać potężnych chorążych, zmieniać lojalności i przechytrzać wrogów w nieustannie zmieniającej się walce o władzę - powiedział Ryan McMahon, reżyser gry.

Premiera Game of Thrones: War for Westeros została zaplanowana na 2026 rok. Gra zmierza na PC, a poniżej możecie zapoznać się ze screenami przedstawiającymi rozgrywkę.