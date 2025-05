Fot. Materiały prasowe

Zachary Levi był lubianym aktorem do momentu, gdy publicznie poparł Donalda Trumpa i ujawnił swoje poglądy związane ze szczepionkami na COVID-19. Sugerował, że aktor Gavin Creel zmarł na raka w wyniku szczepienia, co jego fanom się nie spodobało. Te kontrowersje oraz klapa finansowa Shazam! Gniew bogów i słabe recenzje filmu Harold i magiczna kredka raczej przekreśliły jego szanse na zostanie wielką gwiazdą Hollywood. Aktor ma jednak nowe plany na przyszłość.

Zachary Levi o swoich poglądach politycznych

W rozmowie z Variety Zachary Levi zdradził, że planuje budowę kampusu w Austin za 100 milionów dolarów dla swojego Wyldwood Studios, opisując Hollywood jako "Detroit branży rozrywkowej" (aktor nawiązuje do upadku przemysłu samochodowego w tym mieście i jego bankructwa - przyp. red.).

Wiem, że są ludzie, którzy woleliby teraz nie pracować ze mną ze względu na moje poglądy. Mój zespół mi o tym powiedział. Nie podali mi żadnych konkretnych nazwisk, ale są ludzie, którzy woleliby nie pracować ze mną w tym momencie. I to jest przykre. Wiedziałem, że prawdopodobnie tak się stanie. Nie podjąłem tej decyzji w ciemno ani pochopnie.

Dalej przyznał, że są też ludzie, którzy mają takie same poglądy polityczne, jak on i są skłonni go zatrudnić, ponieważ "potrzebują ludzi, którzy głosowali inaczej". Dodał, że nie postrzega Donalda Trumpa jako "Pomarańczowego Mesjasza", wycofując się nieco ze swojego poparcia dla prezydenta. Przyznał:

Wszyscy jesteśmy zdolni do oszukiwania. Ja mógłbym zostać oszukany właśnie teraz, pokładając zaufanie w przywódcach, którym pomogłem zostać wybranym.

Levi został poproszony o komentarz na temat kontrowersyjnych wypowiedzi Rachel Zegler, z którą grał w filmie Shazam! Gniew bogów. Pisała w mediach społecznościowych m.in. "Oby zwolennicy Trumpa nigdy nie zaznali spokoju". Aktor powiedział:

Oczywiście, że jestem jedną z tych osób. Ale myślę, że musimy zdać sobie sprawę, że często decyzje ludzi opierają się na złych informacjach, którymi są regularnie karmieni. Więc czy powinienem jej nienawidzić, ponieważ jest pod wpływem wszystkich tych głosów, które mówią jej, że [Trump] jest Hitlerem, a ludzie, którzy na niego głosują, są nazistami? Ona jest naprawdę utalentowaną dziewczyną i myślę, że w głębi duszy chce jak najlepiej dla świata.

fot. Warner Bros. Pictures

Levi został też zapytany o Jamesa Gunna, który zasugerował, że nie zgadza się z jego stanowiskiem w sprawie szczepionek podczas konferencji prasowej.

Znam Jamesa od bardzo dawna i uważam, że zrobił to, co musiał zrobić, aby odpowiedzieć na te pytania najlepiej, jak potrafił. Nie czułem, że wrzucił mnie pod autobus czy coś. Myślę, że James odpowiadał szczerze, zgodnie z tym, co czuje, tak jak powinien.

Na koniec przyznał, że na pewno wcieliłby się ponownie w Shazama, ponieważ uwielbia grać tego superbohatera. Nie ma jednak pojęcia czy znajdzie się miejsce dla niego w DCU, mówiąc:

To wszystko jest znacznie powyżej moich kompetencji.

Przypomnijmy, że Shazam! zarobiła 367 mln dolarów przy budżecie 90-100 mln dolarów. Z kolei druga część osiągnęła tylko 134 mln dolarów w box office przy budżecie 110-125 mln dolarów.

