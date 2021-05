Zack Snyder marzy o nakręceniu dwóch gatunków. Jeden to... porno

materiały prasowe

Zack SnyderZack Snyder nie daje o sobie zapomnieć i w ostatnim czasie przy okazji premiery Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera i Armii Umarłych od Netflixa, nie brakuje w sieci wielu różnych wypowiedzi reżysera. W nowym wywiadzie dla The Telegraph zdradził, że wciąż są dwa gatunki, którymi chciałby się zająć w przyszłości. Jest to film religijny i... film pornograficzny.

Na ten moment nie wiadomo, jaki będzie kolejny projekt w reżyserii Zacka Snydera. Ostatnio twórca wspominał, że chciał nakręcić film o Aleksandrze Wielkim, ale Warner Bros., ostatecznie odrzuciło projekt. Oto, co miał do powiedzenia na temat filmów w dwóch gatunkach, w których chciałby nakręcić swoje filmy:

Zawsze chciałem zrobić film religijny i pornograficzny, ale tak naprawdę nigdy nie miałem okazji, aby to zrobić. Może gdybym mógł połączyć te dwa filmy, a może 300 jest tym filmem, w pewnym sensie. Albo przynajmniej wstępem do tego, czym mógłby być taki film.

W innym z wywiadów przy okazji promocji Armii Umarłych, Snyder został zapytany, czy dobrowolnie rozstał się z DC Films po pracy nad Snyder Cut.

Cóż, to znaczy, pożegnali się ze mną. I nigdy nie chciałem tego... Uwielbiam te postacie. Uwielbiam ten wszechświat. Ale wystarczy przeczytać wypowiedź Ann Sarnoff dzień po premierze filmu, w którym jasno dano do zrozumienia: "Dostałeś to, czego chciałeś, a teraz przestań prosić". To więc nie moja decyzja. Uwielbiam tych bohaterów. Zainwestowałem w nie sporą część swojego życia. Nigdy nie powiedziałbym, że nigdy nie nakręcę kolejnego filmu DC, ale mówimy o rzeczywistości.