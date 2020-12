Zack Snyder o tym, dlaczego produkcjom DC nie wyszło, co udało się w przypadku MCU

Warner Bros.

Zack Snyder podzielił się swoim poglądem na temat tego, dlaczego DC Extended Universe od Warner Bros. nie wypaliło i nie odniosło takiego sukcesu, jak skrupulatnie budowane MCU.

Podoba mi się to, że zdecydowali się stworzyć swoją osobowość, unikalny charakter - zaczął. - W pewnym momencie zawsze nadchodzi krytyka, zwłaszcza, gdy trzeba zdecydować się na kolejny krok. A jaki on będzie? Próbować być jak Marvel? Czy próbować robić swoje? Co zamierzacie zrobić? Myślę, że teraz to wszystko zamknięte jest w tej specyficznej trajektorii, w której, mam nadzieję, idea jest taka, że ostatnie słowo ma twórca filmu.

Kiedy kręciłem Człowieka ze Stali, Batman v. Superman i Ligę Sprawiedliwości, było wiele animowanych filmów DC czy seriali telewizyjnych, które nie miały nic wspólnego z tym, co robiliśmy. Nie było sposobu, by je połączyć, bez zrażania fandomu, bez powiedzenia "wasz Flash się nie liczy, wasz serial nic nie znaczy".

Snyder wyjaśniał dalej, że Marvel Studios było w stanie budować swój świat przed długi czas, a teraz, ostatecznie, wszystko zmierza w tym samym kierunku.

To nie mogło wydarzyć się w DC, ponieważ te wszystkie inne seriale i animacje były tak popularne. Choćby filmy Nolana, które miały zupełnie inny ton i uniwersum. Nie było sposobu, by to ogarnąć inaczej, niż w stylu: "okej, musimy powiedzieć, że te rzeczy teraz nie istnieją i tyle". I myślę, że to rozumowanie funkcjonowało przez jakiś czas, ale cieszę się, że teraz wszyscy godzą się na zróżnicowane podejście.

Reżyserował sugerował, że zróżnicowany ton i wydźwięk poszczególnych produkcji sprawił, że nie podjęto starań, by je ze sobą połączyć.