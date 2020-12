Army of the Dead: The Prequel - Zack Snyder zakończył pracę. Nowe zdjęcie z filmu

Źródło: materiały prasowe

Army of the Dead to był pierwszy film Zacka Snydera od nieszczęsnego sytuacji z Ligą Sprawiedliwości. Netflix jest tak bardzo zadowolony z tego, co reżyser zrobił, że w produkcji jest także film anime oraz aktorski prequel, do którego zdjęcia właśnie się zakończyły. Snyder jest reżyserem pierwszego filmu, ale nadzoruje produkcję pozostałych projektów.

Za kamerą prequela stanął Matthias Schweighöefer, który jest także w obsadzie - jego postać jest również obecna w filmie Snydera. Wśród aktorów prequela są także Nathalie Emmanuel, Ruby O'Fee, Stuart Martin i Guztavo Khanage.

Wszystkie projekty nie mają dat premiery.

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1341441281541562370