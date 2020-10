Zadzwoń do Saula - Giancarlo Esposito zdradza kiedy rozpoczną się prace na planie 6. sezonu

materiały prasowe

Zadzwoń do Saula podobnie jak wiele innych seriali prace na planie zdjęciowym nad nowym sezonem zostały opóźnione ze względu na pandemię koronawirusa. Początkowo planowano, że uda się je rozpocząć jeszcze jesienią 2020 roku, ale Giancarlo Esposito, który wciela się w postać Gusa Fringa, powiedział w jednym z wywiadów, że nastąpi to wiosną 2021 roku.

Mieliśmy rozpocząć prace we wrześniu, ale teraz wygląda na to, że ruszymy w marcu. Mamy wspaniałą grupę scenarzystów, więc powrót do pracy na planie zawsze ekscytuje.

6. sezon Zadzwoń do Saula, czyli spin-offu, a zarazem prequelu Breaking Bad, który skupia się na prawniku Jimmym McGillu, późniejszym Saulu Goodmanie (w tej roli Bob Odenkirk), będzie finałową serią. Twórcami serialu są Peter Gould i Vince Gilligan. Ten drugi ma odegrać większą rolę w produkcji ostatniego sezonu, aby połączyć w całość historie obu seriali.

Jak dla każdej obecnie produkcji jest dużym wyzwaniem filmowanie w pandemicznych warunkach, które wymaga wielu nakładów finansowych na sprzęt ochronny i testy. Wymusza to również zmiany w sposobie kręcenia scen. W wywiadzie dla The Washington Post producent Mark Johnson powiedział, że będą musieli być bardzo kreatywni w tym gdzie i jak będą filmować.

Wiele seriali będzie wyglądać inaczej, ale myślę, że to dobrze, ponieważ świat się zmienił. A jeśli to nie zadziała to zawsze mamy w naszym serialu dużo pustynnych przestrzeni i otwartych dróg.

6. sezon Zadzwoń do Saula będzie składać się z 13. odcinków. Stacja AMC nie podała daty premiery finałowej serii.