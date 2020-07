Zagubieni - ABC chciało, aby serial trwał zdecydowanie dłużej

fot. ABC

Zagubieni to serial kultowy, który był jednym z czynników, które zapoczątkowały tak zwaną złotą erę telewizji. Jednak dla wielu widzów od pewnego momentu produkcja ta zaczęła się psuć, a liczba kolejnych dziwnych elementów przytłaczała. Dla przypomnienia twórcy serialu, Damon Lindelof i Carlton Cuse już na wysokości 3. sezonu wynegocjowali finał produkcji, co było bezprecedensowe w tamtych czasach. Jak się jednak okazuje kulisy całej tej sytuacji wyglądały zupełnie inaczej. Otóż Lindelof z rozmowie z portalem Collider zdradził, że przedstawiono ABC plan, w którym serial skończy się po 3. sezonach. Jednak stacja nie chciała się na to zgodzić, ponieważ w tamtych czasach duże telewizje nie miały w zwyczaju kończyć popularnych produkcji. Dopiero po pierwszych odcinkach 3. serii, które wzbudziły pewne wątpliwości widzów włodarze ABC zgodzili się skrócić serial. Wtedy również na spotkaniu Lindelof i Cuse dowiedzieli się, że stacja planowała... 10 sezonów serialu, co dla twórców było niewyobrażalne.

fot. ABC

Wówczas powstał plan, aby zakończyć produkcję w 4. sezonie. Jak twierdzi Lindelof wiedzieli wówczas, że kilka postaci wydostanie się z wyspy, będzie przeżywało poza nią ciężkie chwile, aby w finale na nią wrócić. Jednak, aby zrealizować wszystko, co mieli w zamiarze twórcy i odpowiedzieć na nurtujące widzów pytania postanowiono przedłużyć serię do 6. odsłony. Lindelof twierdzi, że ostatecznie zrealizowano cały plan twórczy dla tego serialu.