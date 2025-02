Defenders w MCU? To „nieuniknione”, ale Charlie Cox wybrałby inną drużynę

Marvel/Netflix/Screen Rant

Reklama

Brad Winderbaum stojący na czele Marvel Television zasugerował, że pojawienie się Defenders w MCU jest „nieuniknione” i w przyszłości zapewne do tego dojdzie.

Chcę śledzić tych bohaterów i zobaczyć, dokąd zmierzają. Myślę, że dwiema najważniejszymi postaciami dla Daredevil: Born Again są oczywiście Matt Murdock i Wilson Fisk. Żyją w świecie, w którym inne postacie z Defenders gdzieś się kręcą, więc myślę, że ich zderzenie się ze sobą jest nieuniknione.

Jednak jeśli chodzi o Charliego Coxa, to między Defenders a Avengersami, wybrałby tę drugą grupę.

Charlie Cox woli Avengersów?

Czy chciałbym znów połączyć siły z moimi drogimi przyjaciółmi [z Defenders] czy dołączyć do Avengersów? Jestem między młotem a kowadłem. I chociaż bardzo kocham moich drogich przyjaciół... Przez te lata stałem się wielkim fanem tej postaci. Jedną z rzeczy, których jestem świadomy, jest to, że istnieją naprawdę fajne drużyny, a Daredevil odgrywa naprawdę interesującą rolę w niektórych komiksach Avengers. Dla dobra tej postaci myślę, że byłby to wspaniały moment... by złożyć temu hołd.

Wygląda więc na to, że Charlie Cox chciałby zobaczyć Daredevila u boku Avengersów.

Daredevil: Born Again zadebiutuje w Disney+ 4 marca 2025 roku.