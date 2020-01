Zagubiony w czasie - stacja NBC planuje powrót do popularnego serialu

Podczas TCA pojawiło się wiele ogłoszeń dotyczących telewizyjnych projektów wielu stacji. Dostaliśmy też kilka doniesień na temat produkcji planowanych przez NBC oraz powstającą platformę streamingową we współpracy z Universal. Zajmujący się planowaniem treści w NBC, Jeff Bader, omówił kolejny serial, który może doczekać się wznowienia.

Wcześniej zapowiedziano, że Byle do dzwonka może otrzymać nową wersję. Także Zagubiony w czasie jest brane pod uwagę. Produkcja opowiadała losy Dr Sama Becketta (Scott Bakula), który stworzył maszynę do podróży w czasie. W każdym tygodniu przenosił się do innego czasu, by naprawić błędy przeszłości, których nie brakowało w historii. Na razie nie ma jednak konkretów i władze stacji poważnie dyskutują nad nowym projektem opartym o klasyczny serial. Próby wskrzeszenia serialu pojawiły się w 2009 roku przez stację Syfy z nową obsadą, ale ostatecznie nic nie doszło do skutku. Jednak w przypadku wznowienia serialu, nie wiadomo, czy Scott Bakula powróciłby do aktorstwa na rzecz powtórzenia roli. Jeśli tylko pojawią się nowe szczegóły, będziemy o tym informować.