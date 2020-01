TCA - nowe seriale oraz informacje o wyczekiwanych produkcjach

Na TCA Press Tour stacje telewizyjne podzieliły się wieloma nowymi informacjami odnośnie zapowiedzianych projektów. Wśród nich pojawiły się m.in. doniesienia o kontynuacji serialu Thirtysomething. Nowa odsłona przeboju lat 80. skupi się na dzieciach głównych bohaterów, którzy teraz sami są 30-latkami. ABC zamówiło pilot sequela, za sterami którego staną znowu Marshall Herskovitz oraz Ed Zwick. W obsadzie powrócą członkowie oryginalnego składu z Kenem Olin i Mel Harris na czele. Stacja ABC rozwija także serial będący antologią. Revenge oparte zostanie na serialu z 2011 roku, w którym wystąpiły Emily VanCamp i Madeleine Stowe. Nowa odsłona stworzona zostanie przez autora oryginalnej produkcji, Mike'a Kelleya.

Z kolei stacja FX podaje, że data premiery serialu American Crime Story: Impeachment (3. sezon) zostanie opóźniona. John Landgraf zdradził, że produkcja serialu nie wystartuje do marca i nie będzie możliwe zakończenie zdjęć w październiku. Trzeci sezon American Crime Story będzie oparty na książce Jeffrey'a Toobina A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal, która prawie doprowadziła do upadku prezydenta Billa Clintona. Władze FX prowadzą też rozmowy odnośnie przedłużenia serialu U nas w Filadelfii o kolejne sezony.

Zobaczcie też pozostałe informacje: