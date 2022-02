Zaklęci w czasie - nowe zdjęcia do adaptacji HBO. Jest romantycznie i magicznie

Fot. HBO

Pojawiły się nowe zdjęcia do adaptacji książki Zaklęci w czasie autorstwa Audrey Niffenegger. Sezon serialu zamówiła platforma HBO, a produkcja opowie historię zakochanej pary, w której jedno z partnerów jest podróżnikiem w czasie. Powieść została już wcześniej zekranizowana w 2009 roku, a występowali w niej Rachel McAdams i Eric Bana.

Nowe ujęcia pokazują parę głównych bohaterów, w których wcielają Theo James i Rose Leslie. Małżeństwo wygląda na wyjątkowo wpatrzonych w siebie. Z pozostałych aktorów widzimy między innymi Desmina Borgesa i Natashę Lopez jako przyjaciół zakochanej pary. Zobaczcie sami:

Steven Moffat napisze scenariusze całego sezonu i będzie producentem Zaklętych w czasie. Jest zakochany w książce i stworzył już odcinek do serialu Doctor Who nawiązujący do tytułu - The Girl In The Fireplace. Jego zdaniem stworzenie tej adaptacji to spełnienie marzeń.

