Zakonnica 2 - pojawiły się pierwsze opinie. Wyjątkowo pozytywny odbiór

Zakonnica doczekała się swojego sequelu, która już na początku września 2023 zawita do kin. Do tej franczyzy powraca także Taissa Farmiga w roli Irene. Chociaż nie wszystkie spin-offy z Uniwersum Obecności spotkały się z pozytywnym odbiorem widzów, wygląda na to, że The Nun 2 to przełamie. Po seansach przedpremierowych, widzowie zachwalają najnowszy horror w sieci.

Zakonnica 2 - pierwsze opinie widzów

Niektórzy zagraniczni widzowie zdążyli przyjść na przedpremierowy seans nowej Zakonnicy. Zdecydowana większość opuściła kino z uśmiechem na twarzy. Pierwsze opinie na temat filmu są zdumiewająco pozytywne.

Wiele osób zgadza się, że jest widoczny spory postęp, co ich pozytywnie zaskoczyło. Inni twierdzą, że Zakonnica 2 intryguje bardziej niż większość spin-offów z Uniwersum Obecności. Film ma być także straszniejszy oraz intensywniejszy od swojego pierwowzoru i w opiniach pada wprost: to lepsza produkcja niż jedynka. Pochwalono również jak pogłębiono charakter postaci oraz grę aktorską ich odtwórców, w tym Farmigę oraz Storm Reid. Widzowie jednogłośnie stwierdzają, że poza dawką strachu, sequel daje ogrom rozrywki i sprostał oczekiwaniom. Do tego wizualny styl przypadł im do gustu.

Zakonnica 2 - premiera w polskich kinach już 8 września 2023 roku.