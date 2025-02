Czy She-Hulk pojawi się w Daredevilu? Aktorka jest na tak - potrafi być poważna

Fot. Marvel

Data premiery nowego Daredevila zbliża się wielkimi krokami. Produkcja zadebiutuje już 4 marca w Disney+ i wybudza duże zainteresowanie wśród fanów Marvela. Jak zwykle, widzowie zastanawiają się, ile znajomych twarzy zobaczą na ekranie. Wśród postaci, które mogłyby się pojawić, jest She-Hulk. W końcu Matt Murdock zaliczył cameo w jej solowym serialu i nawet nawiązał się między nimi romans. Nowy komentarz Tatiany Maslany rzucił trochę światła na tę sprawę.

Fot. Marvel/@captaincupkicks (twitter)

Czy She-Hulk pojawi się w Daredevilu?

Tessa Smith z portalu ScreenRant podczas premiery Małpy spytała Tatiany Maslany o doniesienia, że chociaż pojawienie się Matta Murdocka w serialu Mecenas She-Hulk jest kanoniczne w MCU, to ponoć nie zostanie to wspomniane w nowym Daredevilu. Dodatkowo dziennikarka chciała wiedzieć, czy aktorka w ogóle chciałaby wrócić do tej roli. Zobaczcie sami:

Tatiana Maslany: Czy mnie też spotka odrodzenie? Oczywiście, [Charlie Cox] był świetny. Zabawny i świetnie się z nim grało. To, co mi zaimponowało, to fakt, że potrafił wziąć postać z zakątka uniwersum o zupełnie innym klimacie i dostosować ją do do nowego tonu, jednocześnie zachowując jej integralność, co właściwie jest bardzo zabawne – zobaczenie, jak zderza się z tym bardziej niepoważnym światem. ScreenRant: Myślę, że mogłabyś wpaść i być trochę bardziej poważna. Tatiana Maslany: Zgadzam się. Mam w sobie dużo powagi.

Minęły trzy lata, odkąd serial Mecenas She-Hulk się zakończył. Podobnie jak w przypadku Shang-Chi, Marvel na razie nie wydaje się specjalny zainteresowany kontynuowaniem jej historii. Jednak powyższe słowa Tatiany Maslany wskazują na to, że aktorka chętnie wróciłaby do roli She-Hulk i jest otwarta na cameo w Daredevil: Odrodzenie. Dajcie znać, czy chcielibyście to zobaczyć.

