Tytułowa załoga serialu Star Wars: Skeleton Crew to piraci. Jeden z nich wygląda jak wilkołak

D23, czyli wielka impreza Disneya, na której będą promowane Gwiezdne Wojny, tytuły Marvela oraz inne produkcje studia, oficjalnie rozpoczyna się 9 sierpni czasu amerykańskiego. Hale miejsca, w którym to się odbędzie, są jednak już wypełnione wystawami promującymi różne tytuły. Jedna z nich odkrywa karty z serialu Star Wars: Skeleton Crew.

Star Wars: Skeleton Crew o kosmicznych piratach

Wystawa potwierdza, że tytułowa załoga to piraci, więc prawdopodobnie Skeleton może być nazwą ich statku. Z poprzednich informacji wiedzieliśmy, że grupa dzieci, która jest w centrum historii, będzie zagubiona w nieznanej galaktyce z Jodem (Jude Law) i na pewno droidem SM-33. Być może reszta załogi, którą widzimy na zdjęciach, też tu będzie? By było tego mało imię droida również jest pirackim nawiązaniem, bo w Gwiezdnych Wojen cyfry w nazwach droidów zawsze są czytane jako litery. To oznacza, że ten droid nazywa się Smee, a jak wiemy, jest to popularny pirat z historii o Piotrusiu Panie. Do tego ma... jedną nogę w iście pirackim stylu. A drugi pan od lewej ma opaskę na jednym oku.

Piracka załoga nie jest złożona z ludzi. Od lewej mamy następujące rasy: shistavanen, gran oraz weequay. W nocy z 9 na 10 sierpnia zadebiutuje pierwszy zwiastun, więc dowiemy się, jaką rolę ci piraci odegrają w historii.

Star Wars: Skeleton Crew - premiera w grudniu 2024 roku w Disney+.