Oto zapowiedź nowego filmu ze świata Looney Tunes! Daffy i Porky kontra kosmici

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Stało się. W kinach zadebiutuje pierwsza, pełnometrażowa animowana produkcja ze świata Looney Tunes. Chodzi o film The Day the Earth Blew Up, który oryginalnie zapowiedziano przed laty jako produkcję ekskluzywną dla HBO Max oraz Cartoon Network. GFM Animation zajmie się dystrybucją na cały świat. W USA zadanie to ma Ketchup Entertainment. Reżyserią zajął się Pete Browngardt, który pisał też scenariusz do filmu razem z Alexem Kirwanem oraz Kevinem Costello. Pierwsi dwaj pracowali już wcześniej przy kreskówkach Looney Tunes.

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź widowiska z kosmitami i ikonicznym duetem w rolach głównych. Data premiery jest aktualnie nieznana.

The Day the Earth Blew Up - opis fabuły

W The Day the Earth Blew Up planecie Ziemia zagraża inwazja kosmitów. Jedyna nadzieja leży w Kaczorze Daffym i Prosiaku Porkym. Ta komedia science fiction z kultowym duetem bohaterów uczyni z nich herosów, podczas gdy ich wygłupy w lokalnej fabryce gumy do żucia odkryją tajny plan kosmitów na kontrolowanie umysłów. Wbrew wszystkim przeciwnościom losu, duet jest zdeterminowany uratować swoje miasto (i świat!), o ile przedtem nie oszaleją od swojego towarzystwa.

Eric Bauza jest głosem Porky'ego i Daffy'ego. W obsadzie jest też Candi Milo i Peter MacNicol.