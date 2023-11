Coyote vs. Acme – producenci Spider-Man: Uniwersum zachwyceni. „Najlepsza wersja Looney Tunes na dużym ekranie”

fot. materiały prasowe

Po licznych komentarzach zarówno widzów, jak i filmowców, Warner Bros. zdecydował się nie odkładać na półkę Coyote vs. Acme, aby odpisać koszty produkcji od podatku, ale wystawić film na sprzedaż. Niektórzy mieli okazję obejrzeć Coyote vs. Acme na pokazie testowym zorganizowanym we wtorkowe popołudnie, które miało na celu nakłonić zainteresowanych kupnem do rozpoczęcia negocjacji z wytwórnią.

Coyote vs. Acme - pozytywne opinie po pokazie testowym

Pokaz zakończył się gromkim aplauzem, a podczas seansu często było słychać śmiech publiczności. Na wydarzeniu obecni byli m.in. Michael Chaves, reżyser Zakonnicy II, Daniel Scheinert, jeden z twórców Wszystko wszędzie naraz, a także obsada filmu, w tym Will Forte, Lana Condor, P.J. Byrne i reżyser Coyote vs. Acme, Dave Green.

Swoją reakcję na film opublikował w serwisie X/Twitter Christopher Miller, producent Spider-Man: Uniwersum. Przyznał, że jest Coyote vs. Acme zachwycony.

Widziałem Coyote vs. Acme i jestem zachwycony. Zabawny, uroczy, z odpowiednim humorem i zaskakującą ilością włożonego serca. Mam nadzieję, że studia zajmą się tym, aby świat mógł zobaczyć całą tę pracę, którą wykonali ci ludzie.

https://twitter.com/chrizmillr/status/1724599090976354704

W podobnym tonie wypowiedział się także Phil Lord:

Coyote vs. Acme jest cudowne. Dave’owi Greenowi się udało. Zabawna, inteligentna egzystencjalnie i poruszająca postać, która tworzy tego bohatera bardziej aktualnego niż kiedykolwiek wcześniej.

https://twitter.com/philiplord/status/1724645283651522682

Z kolei dziennikarz Paul Scheer z Deadline twierdzi, że to najlepsza wersja Looney Tunes, jaką miał okazję oglądać w kinie:

Coyote vs. Acme może być najlepszą wersją Looney Tunes na dużym ekranie w historii. Reżyserowi udała się ta sztuka. Jest w niej dużo humoru, serca i Will Forte. Nie można tego przegapić (również aktorskich scen z animowanymi postaciami).

Film Coyote vs. Acme miał trafić do kin 21 lipca 2023 roku. Warner Bros. ogłosił wycofanie kinowej premiery filmu jeszcze w kwietniu 2022 roku na CinemaCon.