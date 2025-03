ONA zawalczy z Supermanem. James Gunn pokazał zdjęcie zza kulis

Fot. Materiały prasowe

James Gunn udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie zza kulis Supermana, które przedstawia Maríę Gabrielę de Faríę jako Engineer. Możecie zobaczyć je poniżej.

Kim jest Engineer?

Angela Spica aka Engineer to komiksowa superbohaterka ze świata DC, która należy do grupy The Authority. Ma wiele mocy, w tym również zdolność do zmiany kształtu. Wiemy natomiast, że w filmie Superman w reżyserii Jamesa Gunna ma być antagonistką.

Superman - zdjęcie zza kulis

James Gunn napisał na Instagramie pod zdjęciem: „Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy Engineer. Stworzona przez Warrena Ellisa i Bryana Hitcha, możecie zobaczyć ją w #Supermanie w lipcu, graną do złowrogiej perfekcji przez szczeniaka w ludzkiej formie @thefaria!”.

