2, sezon serialu Ahsoka bardzo się zmieni. Zaskakująca decyzja odnośnie prac na planie

Jak donosi IndieWire, Lucasfilm podjął zaskakującą decyzję dotyczącą drugiego sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Do tej pory każda produkcja osadzona w czasach The Mandalorian była realizowana w studiu w Los Angeles z wykorzystaniem technologii Volume, bez zdjęć w plenerach. To zmieni się w drugim sezonie Ahsoki, ponieważ zdjęcia będą realizowane w Wielkiej Brytanii, gdzie kręcono również kinowe produkcje i Andora. Prace nad serialem rozpoczną się w kwietniu 2025 roku.

Ahsoka - zmiany w 2. sezonie

Wbrew plotkom decyzja ta dotyczy wyłącznie Ahsoki. Spekulowano, że każdy kolejny serial będzie realizowany w ten sam sposób, ale jak donosi IndieWire, twórca serialu Dave Filoni zdecydował, że tym razem odcinki powstaną przy użyciu różnych technik. Po raz pierwszy w jego produkcji wykorzystane zostaną prawdziwe lokacje, zbudowane scenografie oraz inne elementy, stosowane wcześniej w filmach i serialu Andor. Dotychczas wszystkie seriale powiązane z The Mandalorian były w całości kręcone w studiach z technologią Volume.

Na ten moment fabuła drugiego sezonu pozostaje tajemnicą. Plotki sugerują, że sezon został zaplanowany tak, aby zamknąć wszystkie wątki na wypadek, gdyby nie powstała trzecia seria. Twórcą i scenarzystą pozostaje Dave Filoni.

Skoro zdjęcia ruszą wiosną 2025 roku, premiera wydaje się mało prawdopodobna przed 2026 rokiem.