Polski streamer i Gothic na pomoc powodzianom! Efekty zbiórki przerosły oczekiwania

fot. THQ Nordic

Andrzej Śledź, polski streamer i komentator esportowy, rozpoczął w sieci zbiórkę, z której pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi. Podzielono ją na kilka progów - ten najniższy oznaczał stream z gry Gothic 2, ale już po przebiciu bariery 100 tysięcy złotych organizator zobowiązał się przeprowadzić stream... w basenie.

Internautom cała inicjatywa bardzo przypadła do gustu i zaczęła ona w szybkim tempie roznosić się po mediach społecznościowych. Duże zainteresowanie przełożyło się również na wyniki zbiórki - powiedzieć, że przerosła ona oczekiwania, to jak nic nie powiedzieć. Aktualnie wsparło ją ponad 4000 osób, a na jej koncie są już ponad 332 tysiące złotych. Istnieje więc duża szansa na to, że Andrzej Śledź będzie musiał zrealizować ostatni założony cel (przy kwocie 350,000 zł), jakim jest ogrywanie Gothica z polskim dubbingiem lub... wprowadzić kolejne progi.

Jeśli i Wy chcecie przyłączyć się do akcji, to możecie zrobić to w tym miejscu.