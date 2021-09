Żeby nie było śladów - specjalny pokaz z udziałem twórców

fot. Łukasz Bąk/Kino Świat

Żeby nie było śladów to polski kandydat do Oscara w 2022 roku. To dramat, który jest oparty o wątki zawarte w bestsellerowym, nagrodzonym Literacką Nagrodą NIKE reportażu Cezarego Łazarewicza Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka. Film wyreżyserował Jan P. Matuszyński. Obraz wszedł do kin 24 września 2021 roku.

NoveKino Atlantic w Warszawie organizuje specjalny pokaz, w którym reżyser filmu, aktorzy Tomasz Ziętek i Sandra Korzeniak oraz producenci Aneta Hickinbotham i Leszek Bodzak opowiedzą o kulisach powstawania Żeby nie było śladów. Wydarzenie odbędzie się 30 września o godzinie 19.00. Bilety są dostępne w sprzedaży.

Żeby nie było śladów

Oprócz wymienionych wyżej aktorów w filmie zagrali: Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz, Tomasz Kot, Aleksandra Konieczna, Sebastian Pawlak, Adam Bobik, Andrzej Chyra, Michał Żurawski, Rafał Maćkowiak i Dariusz Chojnacki.

W oficjalnym opisie możemy przeczytać:

Polska, 1983 roku. W kraju wciąż obowiązuje, mimo zawieszenia, wprowadzony przez komunistyczne władze stan wojenny, mający na celu zduszenie solidarnościowej opozycji. 12 maja Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, zostaje zatrzymany i ciężko pobity przez patrol milicyjny. Przemyk umiera po dwóch dniach agonii. Jedynym świadkiem śmiertelnego pobicia jest jeden z kolegów Grzegorza, Jurek Popiel, który decyduje się walczyć o sprawiedliwość i złożyć obciążające milicjantów zeznania. Początkowo aparat państwowy, w tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bagatelizuje sprawę. Jednak gdy ponad 20 tysięcy ludzi przemaszeruje przez ulice Warszawy za trumną Przemyka, władza decyduje się użyć wszelkich narzędzi przeciwko świadkowi i matce zmarłego, aby ich skompromitować i zapobiec złożeniu przez Jurka zeznań w sądzie.

Żeby nie było śladów - zwiastun