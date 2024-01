Zendaya jest gotowa na Diunę 3! "Nikt tego nie zrobi lepiej od Denisa"

fot. Warner Bros.

Zostało zaledwie parę tygodni do premiery Diuny 2 w polskich kinach. Tymczasem Zendaya już została zapytana o kolejną część tego widowiska. W wywiadzie dla Fandango aktorka potwierdziła, że z wielką chęcią wróciłaby do zjawiskowego świata Arrakis.

Diuna 3 - Zendaya jest na tak!

Mówiąc o potencjalnym powrocie, aktorka przyznała, że dużą częścią jej zaangażowania jest możliwość współpracy z Denisem Villeneuve, reżyserem obu części Diuny.

- Czy bylibyśmy za? Oczywiście. Za każdym razem gdy Denis dzwoni, jestem na tak. Nie mogę się doczekać tego, co się wydarzy. Gdy zaczęłam Mesjasza Diuny, pomyślałam: "Wow, ja tylko kręcę pierwszy film. Powinnam wrócić do poprzedniej części". Jest wiele do ogarnięcia, ale nie ma lepszych rąk, które zapewnią temu lepszą troskę i miłość niż Denis.

Jeszcze w grudniu Villeneuve potwierdził powstawanie scenariusza do Diuny 3. Jednakże, reżyser prawdopodobnie zajmie się innym projektem przed kolejną częścią o planecie Arrakis.

Diuna 2 - fabuła, premiera

Książę Paul Atryda dołącza do Fremenów i rozpoczyna duchową, wojenną podróż, by stać się Muad'Dibem, próbując jednocześnie zapobiec straszliwej przyszłości, której był świadkiem: Świętej Wojnie w jego imieniu, rozprzestrzeniającej się w całym znanym wszechświecie.

Diuna 2 - film zadebiutuje w polskich kinach 29 lutego 2024 roku.