Zero zero zero - data premiery i zdjęcia z nowego serialu HBO od twórców Gomorry

Zero zero zero to nowy serial HBO, który zabiera widza w mroczne zakamarki światowego handlu kokainą. Premiera produkcji odbędzie się w HBO GO w sobotę, 15 lutego. Tego dnia do serwisu zostaną dodane dwa pierwsze odcinki serialu. Kolejne pojawiać się będą co tydzień, w soboty. Serial składa się z 8 odcinków.

Produkcja przedstawia historię kilku walczących o władzę grup, które rywalizują między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainą. Serial obnaża mroczne tajemnice światowego handlu narkotykami – od produkcji aż po dostawę do miejsca konsumpcji. Historia zabiera widza w podróż po złożonym systemie wzajemnych zależności, który skażony jest przemocą. Od dżungli po drapacze chmur, od Meksyku po Paryż, od przestępców i biznesmenów po desperatów i miliarderów. Całość połączona jest niewidzialną nicią kokainy. W tej bezlitosnej wojnie o wpływy każdy walczy z każdym i naraża życie na niebezpieczeństwo – od lokalnego drobnego dilera po ojca chrzestnego najpotężniejszej organizacji przestępczej.

Zero zero zero

W serialu występują: Andrea Riseborough jako Emma Lynwood, Dane DeHaan jako Chris Lynwood, Gabriel Byrne jako Edward Lynwood, Harold Torres jako Manuel Contreras, Giuseppe De Domenico jako Stefano La Piana, Adriano Chiaramida jako Don Minu.

Twórcami serialu są Leonardo Fasoli (scenarzysta serialu Gomorra), Stefano Sollima i Mauricio Katz. Za reżyserię produkcji odpowiadają Stefano Sollima (reżyser serialu Gomorra), Janus Metz oraz Pablo Trapero. Serial wyprodukowany został przez spółki Cattleya wraz z Bartlebyfilm.