Kaskaderzy Johna Wicka w akcji. Zwiastun Love Hurts z efektownymi walkami i klimatem

fot. Allen Fraser/Universal Pictures

Love Hurts to nowy film akcji produkowany przez firmę 87North, której właścicielem jest David Leitch, współtwórca Johna Wicka. Studio to dało nam takie produkcje, jak Nikt, Dzika noc, Bullet Train, Atomic Blonde i Kaskader, a teraz prezentuje coś nowego, szalonego i oryginalnego. W głównej roli występuje zdobywca Oscara, Ke Huy Quan, który na ekranie prezentuje swoje umiejętności w sztukach walki – posiada czarny pas w taekwondo.

Love Hurts – zwiastun

Love Hurts – opis fabuły

Ke Huy Quan wciela się w sympatycznego pośrednika w handlu nieruchomościami, który skrywa mroczny sekret. Gra Marvina Gable'a, agenta nieruchomości z przedmieść Milwaukee. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy otrzymuje karmazynową kopertę od Rose (Ariana DeBose), swojej byłej partnerki, którą niegdyś zostawił na śmierć. Marvin zostaje ponownie wciągnięty w brutalny świat zabójców dowodzonych przez Knucklesa, swojego brata (Daniel Wu), co zmusza go do konfrontacji z własną przeszłością.

Love Hurts

W obsadzie znajdują się: Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Andre Eriksen, Daniel Wu, Marshawn Lynch, Mustafa Shakir, Rhys Darby oraz Sean Astin. Producentami filmu są David Leitch, Kelly McCormick i Guy Danella. Autorami scenariusza są Matthew Murray, Josh Stoddard i Luke Passmore. Za reżyserię odpowiada doświadczony kaskader JoJo Eusebio, który debiutuje w tej roli. Eusebio pracował przy największych widowiskach filmowych, a z grupą kaskaderów z serii John Wick współpracował przy Deadpoolu 2, Dzikiej nocy, Kaskaderze oraz Ptakach nocy.

Love Hurts – premiera 7 lutego 2025 roku.