Fantastyczna 4 kontra Superman. Oba filmy z ogromnymi prognozami box office

fot. materiały prasowe

Reklama

W Ameryce Północnej i wielu krajach świata do sprzedaży trafiły bilety na film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Zainteresowanie widowiskiem Marvel Studios, będącym częścią MCU, przewyższyło oczekiwania, dlatego nowe prognozy box office – oparte już na przedsprzedaży – są wyższe niż wcześniejsze.

Szacuje się teraz otwarcie filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki w USA na poziomie 155 mln dolarów, czyli więcej niż wcześniejsze 136 mln dolarów.

To znakomita wiadomość dla Marvel Studios, którego dwa ostatnie filmy – Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat oraz Thunderbolts* – nie odniosły sukcesu komercyjnego.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - okładki magazynu Empire Zobacz więcej Reklama

Superman – box office

A jak poradzi sobie Superman, który wchodzi na ekrany dwa tygodnie wcześniej? Na ten moment szacuje się otwarcie na poziomie od 140 do 185 mln dolarów.

Wygląda więc na to, że choć bój o widza się odbędzie, jest przestrzeń na to, by oba filmy przyciągnęły widzów na równie dużą skalę. Kluczowe w tym, który film okaże się większym hitem, będą również opinie widzów i recenzje krytyków.

Sam James Gunn mówił otwarcie, że nie postrzega premiery obu filmów jako rywalizacji, bo uważa, że dwa tygodnie różnicy pozwolą zainteresować widzów i przyciągnąć ich na oba seanse.

Superman pojawi się 11 lipca, a Fantastyczna 4 – 25 lipca. Premiery światowe są zgodne z emisją w Polsce.