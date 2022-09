Czarna Pantera 2 - starcie bohaterów z Namorem na zdjęciu z nowego zestawu LEGO

Marvel

W filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu dojdzie do starcia między Wakandą a Atlantydą. Pierwszy zwiastun potwierdził obecność Namora, którego teraz możemy też zobaczyć jako figurkę z zestawu LEGO, która staje do walki z Czarną Panterą i Ironheart. Pamiętajmy, że zestawy zabawek nawet od duńskiej firmy nie zawsze prezentują to, co faktycznie może wydarzyć się w filmie. Dysponują tylko drobnymi wskazówkami przy tworzeniu zestawów, więc przedstawiona scena nie musi mieć miejsca w filmie.

Zestaw War on The Water przedstawia M'Baku, Okoye i nową Czarną Panterę (nie znamy oficjalnie jej tożsamości) wraz z Ironheart, walczących z Namorem. Starcie odbywa się na wodzie. Zobaczcie:

Czarna Pantera 2 - co z premierą we Francji?

Jak donosi Le Film Francais, Disney rozważa anulowanie premiery kinowej filmu we Francji. Jest to spowodowane francuskim prawem wymagającym, aby filmy wydane kinowo czekały 17 miesięcy przed wydaniem na platformie streamingowej opartej na subskrypcji. Obecnie żaden z filmów MCU z 4. fazy nie trafił do biblioteki serwisu w tym kraju, prawdopodobnie właśnie przez ten przepis. W odniesieniu do francuskiej ustawy, Disney napisał w swoim oświadczeniu, że decyzja o kinowej premierze filmu we Francji jeszcze nie zapadła. Wcześniej zapowiedziano między innymi, że animacja Dziwny Świat nie pojawi się w kinach we Francji i trafi od razu na Disney+. Trudno jednak przewidzieć, co stanie się z widowiskiem MCU.

Czarna Pantera 2 - opis fabuły

Królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) oraz Doro Milaje walczą o ochronę Wakandy między innymi przed Atlantydą króla Namora, która jest zagrożona przez śmierć króla T'Challi. Gdy mieszkańcy Wakandy próbują zaakceptować kolejny rozdział ich historii, bohaterowie muszą się zebrać, by z pomocą Nakii (Lupita Nyong'o) i Everetta Rossa (Martin Freeman) stworzyć nową drogę dla królestwa Wakandy.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera w listopadzie 2022 roku w kinach.