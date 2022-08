Strażnicy Galaktyki - zestaw LEGO daje pierwsze spojrzenie na świąteczną produkcję Disney+ z bohaterami MCU

fot. youtube.com/Marvel Entertainment

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special to świąteczna produkcja ze Strażnikami Galaktyki, która ma pojawić się na platformie Disney+ w Boże Narodzenie 2022 roku. Jak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego, oficjalnego materiału z projektu. Jednak z odsieczą przybyło LEGO. Zdjęcia nowego zestawu od duńskiej firmy ujawniają pierwsze spojrzenie na produkcję. Możecie je sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły projektu są trzymane w tajemnicy. Akcja będzie dziać się przed wydarzeniami z filmu Strażnicy Galaktyki 3. Program będzie trwał około 40 minut. Co ciekawe reżyser projektu, James Gunn, który odpowiada za wszystkie widowiska ze Strażnikami Galaktyki, zapowiedział, że świąteczna produkcja będzie stanowiła epilog 4. Fazy MCU, która ma zakończyć się filmem Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.

Strażnicy Galaktyki - zestaw LEGO z produkcji świątecznej

The Guardians of the Galaxy Holiday Special - zestaw LEGO

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista i Pom Klementieff.