Konsola Atari 2600 w kolejnym rocznicowym zestawie Lego!

fot. Lego

Lego oficjalnie zapowiedziało zestaw Atari 2600 (#10306) ze swojej serii Icons. Jak widać, duńska firma z okazji 90-lecia swego istnienia nie przestaje zagrywać kolejnych nostalgicznych kart. Zestaw oparty jest na czteroprzełącznikowej wersji konsoli, która pojawiła się w 1980 roku i zawiera trzy kartridże z klasycznymi grami – Asteroids, Adventure i Centipide – a także kultowy joystick z czerwonym przyciskiem, który podobno ma w działaniu przypominać oryginał. Czyli być miękki i niezbyt precyzyjny, jak sądzimy.

Lego Atari 2600 zawiera trzy figurki przedstawiające sceny z dołączonych gier. Scena z Adventures ze smokiem i zamkiem, Centipide ze stonogą i grzybami, a Asteroids pokazuje statek wysadzający asteroidy oczywiście.

W zestawie jest także pojemnik na kartridże, a także ukryta wewnątrz konsoli diorama z dzieciakiem grającym przed telewizorem kineskopowym na Atari 2600 w pokoju z epoki poprzedzającej Stranger Things, w którym można dopatrzyć się kilku smaczków.

Złożona konsola Atari 2600 mierzy 33 cm szerokości, 22 cm głębokości i jest wysoka na ponad 8 cm.

Najnowszy zestaw Lego dla dorosłych jest kolejnym przenoszącym ich do szczęśliwych lat dzieciństwa w latach 80. XX wieku, dołączając do m.in. Potężnego Bowsera, Optimusa Prime'a oraz DeLoreana z Powrotu do przyszłości. Podejrzewamy, że nie jest to ostatnie słowo Lego w tym temacie.

Zestaw Lego Atari 2600 zadebiutuje 1 sierpnia w cenie 1149,99 zł, gdy prawdziwa konsola kosztowała w momencie debiutu ok. 4000 zł przeliczając na współczesną wartość pieniądza. Był to więc niebagatelny wydatek, jak na konsolę do gier. Dziś zaś oryginalne, nadal działające Atari 2600 można kupić za podobne pieniądze, jakie trzeba wydać na zestaw klocków. Trudny wybór?