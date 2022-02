Wiedźma, proces, tajemnice i... Premiera Zewu nocnego ptaka

Vesper

Robert McCammon rozpoczynał karierę jako pisarz horrorów, ale wraz z upływem lat zaczął eksplorować inne gatunki. W Polsce znany jest przede wszystkim z powieści Magiczne lata i Łabędzi śpiew.

Zew nocnego ptaka rozpoczyna serię jego powieści historycznych, którym głównym bohaterem jest Matthew Corbett. W tej książce poznajemy go jako asystenta sędziego, który przybywa wraz pracodawcą do niewielkiego miasteczka w brytyjskiej kolonii w Ameryce, by rozstrzygnąć proces o czary. W cieniu niedawnych wydarzeń w Salem wydaje się, że będzie to tylko formalność...

Fount Royal, mimo niewielkiej populacji, kryje wiele tajemnic, a gdy bohater próbuje odkryć prawdę o sprawkach wiedźmy, natrafia na kolejne niewiadome. Jego uporczywe dążenie do prawdy sprawia, że - wbrew pragnieniom i przekonaniu ogółu społeczności - postanawia wywlec na światło dzienne sekrety niewielkiej społeczności.

Zew nocnego ptaka to pierwsza z historii Roberta McCammona, których bohaterem jest Matthew Corbett. Książka ukazała się dzisiaj nakładem wydawnictwa Vesper. Powieść została wydana w twardej oprawie i liczy 920 stron.

Powieść jest ilustrowana klimatycznymi rysunkami Macieja Kamudy.

Zew nocnego ptaka - okładka i opis książki

Źródło: Vesper

Rok 1699. Fount Royal to niewielka osada w Południowej Karolinie, gdzieś na skraju brytyjskich koloni w Ameryce. Miasteczko leży nad oceanem, otoczone bagnami, lasami, a w okolicy roi się od Indian. Pewnego dnia w makabryczny sposób ginie miejscowy pastor, a jakiś czas później jeden z najbardziej szanowanych mieszkańców - Daniel Howarth. W dodatku na osadę spada fala nieszczęść - plony są słabe, ludzie zaczynają chorować i umierać, pożary trawią kolejne zabudowania, a w dodatku od kilku tygodni niemal nieustannie pada deszcz. Mieszkańcy osady są przekonani, że odpowiedzialna za to jest wiedźma.

Podejrzenia pada na świeżo upieczoną wdowę - Rachel Howarth, jest młoda, piękna, w jej domu znaleziono słomiane lalki, na ciele ma znamiona, nie chce odmówić Modlitwy Pańskiej, a świadkowie zeznają, że widzieli jak spółkowała z samym Szatanem.

Na wezwanie burmistrza do osady przybywa sędzia Issac Woodward i jego młody sekretarz Matthew Corbett. Mimo iż dowody i zeznania nie pozostawiają złudzeń i wiedźmę czeka śmierć na stosie Matthew nie wierzy w jej winę. Rozpoczyna własne śledztwo w trakcie którego na jaw zaczynają wychodzić skrzętnie skrywane tajemnice osadników. Rozpoczyna się gra w której stawką jest nie tylko życie Rachel, ale i przyszłość całego Fount Royal.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.