Nowe horyzonty cenzury europosła PiS. Chce zakazać seansu Zielonej Granicy we Wrocławiu

26 lipca o godz. 22:00 na Rynku we Wrocławiu ma odbyć się bezpłatny pokaz filmu Zielona granica w reżyserii Agnieszki Holland. Do seansu dojdzie w ramach wciąż trwającego festiwalu mBank Nowe Horyzonty 2024, który na polskiej mapie X Muzy z całą pewnością zasłużył przez lata na miano święta kina. Rzecz w tym, że ogromny problem ze zbliżającym się wydarzeniem mają politycy PiS, wśród nich kojarzeni z dolnośląskimi strukturami partii poseł Paweł Hreniak i europoseł Michał Dworczyk. Drugi z nich w opublikowanym już w mediach społecznościowych liście do dyrektora wrocławskiego kina Nowe Horyzonty domaga się odwołania pokazu Zielonej granicy.

Dworczyk, który w ostatnich latach zasłynął przede wszystkim jako główny bohater afery mailowej, nie może uwierzyć, "że po dramatycznych wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej, po zabójstwie polskiego żołnierza, są ludzie którzy promują filmy szkalujące Wojsko Polskie i funkcjonariuszy Straży Granicznej".

Swój list kieruje do dyrektora kina Nowe Horyzonty, Daniela Ratuszniaka, trafiając kulą w płot już na poziomie adresata. Ratuszniak nie odpowiada bowiem za nowohoryzontowe seanse organizowane na wrocławskim rynku; dyrektorem samego festiwalu jest natomiast Marcin Pieńkowski. Europoseł postanowił jednak wzmocnić powagę swojej odezwy, przekazując ją także do wiadomości prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, wojewody dolnośląskiego, Macieja Awizenia, i marszałka województwa dolnośląskiego, Pawła Gancarza.

"Zwracam się do Państwa z pilną prośbą"

W początkowej części listu Dworczyk zaapelował o "natychmiastowe wstrzymanie pokazu", bojąc się, że wpłynie on na "pogłębienie podziałów w społeczeństwie":

Zwracam się do Państwa z pilną prośbą o natychmiastowe wstrzymanie pokazu filmu "Zielona Granica” na wrocławskim rynku, której emisja została zaplanowana na 26 lipca. W obliczu wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy oraz z uwagi na szacunek do polskiego munduru, uważam, że emitowanie tego filmu jest szkodliwe społecznie i wpłynie na pogłębienie podziałów w społeczeństwie.

Dalej przesiąknięty już brukselską perspektywą postrzegania polskich spraw europoseł martwi się, że emisja Zielonej granicy niekorzystanie odbije się na postrzeganiu naszego kraju na arenie międzynarodowej:

Nasze służby z ogromnym poświęceniem pełnią swoje obowiązki, strzegąc granic państwa i dbając o bezpieczeństwo obywateli. Emisja filmu Zielona Granica w mieście, które odwiedzają dziennie tysiące turystów podważa ich wysiłki, a jednocześnie wpływa negatywnie na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. Wspomniana produkcja pokazuje skrajnie niesprawiedliwy i nieprawdziwy obraz nie tylko formacji Wojska Polskiego czy Straży Granicznej, ale przede wszystkim całego Państwa Polskiego.

Zielona granica jako "treść służąca dezinformacji"

W podsumowaniu Dworczyk "nalega na szybką i skuteczną interwencję":

Nalegam na szybką i skuteczną interwencję, by treści służące dezinformacji społeczeństwa nie były publiczne promowane. Nie można pozwalać na szkalowanie naszych służb mundurowych: Straży Granicznej, Wojska Polskiego czy Policji. Nie może być zgody na hańbienie dobrego imienia polskiego munduru.

Internauci odpowiadają Dworczykowi

Internauci, którzy postanowili skomentować w serwisie X list Dworczyka, nie zostawiają na nim suchej nitki. Zarzucają mu próbę cenzury czy narzucania tego "co wolno nam oglądać i o czym myśleć", nie mówiąc już o ironicznych komentarzach na temat skrzynki mailowej europosła. Głos w sprawie zabrał wrocławski przedsiębiorca, dziennikarz i poeta, Aleksander Twardowski:

Murem za polskim mundurem. Murem za artystyczną wolnością

W ostatnich godzinach o seansie Zielonej granicy na wrocławskim rynku coraz częściej wspomina się na kojarzonych z prawicą fanpejdżach na Facebooku - przeważnie w kontekście "skandalu". "Murem za polskim mundurem" - i w domyśle w kontrze do filmu Holland - postanowił stanąć również poseł PiS, Paweł Hreniak:



Nie wiemy jeszcze, jak (i czy w ogóle) na powyższe głosy zareagują władze Wrocławia i organizatorzy festiwalu Nowe Horyzonty. Z ogromnym prawdopodobieństwem możemy jednak założyć, że seans Zielonej granicy się odbędzie - w stolicy Dolnego Śląska murem stoi się nie tylko za polskim mundurem, ale i za artystyczną wolnością, którą od lat przynoszą widzom Nowe Horyzonty.

