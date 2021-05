Zagłada Zielonych Latarni. Ginie [SPOILER]; los ikon Korpusu nieznany

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W uniwersum DC w ostatnim czasie Zielone Latarnie mierzą się z rozmaitymi problemami. Wydarzenie Future State wyjawiło, że w przyszłości Centralna Bateria Mocy ulegnie zniszczeniu, a członkowie Korpusu będą wykonywać swoje powinności bez słynnych pierścieni. W teraźniejszości organizacja przez długi czas starała się z kolei o dołączenie do Zjednoczonych Planet; po ostatecznym przyjęciu w kosmosie pojawiło się jednak wielu przeciwników takiego obrotu spraw.

W zeszycie Green Lantern #2 ukazano konsekwencje ataku terrorystycznego ugrupowania Yridian na planetę Oa. Złożony z tysięcy Zielonych Latarni Korpus pod przywództwem Johna Stewarta zadecydował o wyruszeniu w stronę mrocznych sektorów wszechświata; rzecz w tym, że tuż po starcie statku kosmicznego doszło do eksplozji Centralnej Baterii Mocy, co doprowadziło do śmierci Simona Baza - potwierdza to jeden z kadrów, pokazujący w dodatku, że pierścień tej postaci odleciał.

Green Lantern #2 - plansze

Wszystko wskazuje na to, że w trakcie wybuchu życie straciło wiele innych Zielonych Latarni. W tej chwili nieznany jest los samego Stewarta, jak również Kyle'a Raynera. Z relacji świadków wynika, że zginęli wszyscy członkowie Korpusu, którzy w momencie eksplozji znajdowali się na Oa.