TEN złoczyńca na pewno nie zawalczy ze Spider-Manem! Ważne potwierdzenie dotyczące Spider-Man 4

Marvel/Sony

Kolejne wydania Pajączka, w które wcieliliby się Tobey Maguire i Andrew Garfield, Venom, Ghost Rider, Black Cat, Daredevil oraz Punisher mieliby połączyć siły z Peterem Parkerem Toma Hollanda, by zmierzyć się z Mephisto, Kingpinem, Vulturem, Knullem i armią Symbiontów – tak miałby wyglądać Spider-Man 4, jeśli wierzyć każdej z krążących na ten temat plotek.

Tym razem dostaliśmy jednak potwierdzoną informację przez jednego znanych z MCU aktorów. W wywiadzie dla Meltdown Press, Vincent D'Onofrio potwierdził, że nie pojawi się jako Wilson Fisk/Kingpin w Spider-Manie 4. Tak samo sytuacja ma się w przypadku Matta Murdocka/Daredevila, w którego wciela się Charlie Cox (na ten temat także pojawiały się plotki).

Spider-Man 4 – wypowiedź Vincenta D'Onofrio

Cóż, dla ciebie, nie. Możesz o to zapytać, bo nie jesteśmy w Spider-Man 4, a przynajmniej nikt mi o tym nie powiedział. Ale wiesz, mówię to do Charliego i Adama, tylko dlatego, że przeprowadziliśmy mnóstwo wywiadów i większość z nich nie przemyślała tego w ten sposób. Po prostu chcę cię pochwalić, bo właśnie dlatego uważam, że jesteś świetny.

Premiera kinowa filmu Spider-Man 4 w Polsce została zaplanowana na 24 lipca 2026.