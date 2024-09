Najwięksi złoczyńcy w komiksach DC. Pingwin walczy w rankingu - lepsi wygrywają

fot. materiały prasowe

Czarne charaktery jednego z najważniejszych wydawnictw komiksowych na świecie, jakim jest DC Comics, to prawdziwe ikony popkultury. Co by tu nie mówić, z wyrzutami sumienia na duszy lub nie – uwielbiamy śledzić ich okrutne plany unicestwienia życia. Są złożonymi postaciami o równie zawiłych motywacjach. Podążają własnymi ścieżkami według samodzielnie obranych wartości. Szalenie niebezpieczni, nieprzewidywalni i niełatwi do rozgryzienia, takich podłych antagonistów nakreślili nam twórcy DC.

Dlatego właśnie są równie interesujący, co superbohaterzy. Kradną niemal zawsze spojrzenie, odwracając uwagę od wyczynów dobrej strony. Zasługują na własne historie i własne rankingi!

Przed Wami zestawienie najniebezpieczniejszych złoczyńców, jacy pojawili się w komiksach DC. Każdy sympatyk rysunkowego świata zdaje sobie sprawę, że jest niebywale trudno wybrać tych najgroźniejszych z największych kryminalistów. Mimo to czytelnicy, fani DC i użytkownicy serwisu internetowego Ranker zadecydowali, które parszywe charaktery zasłużyły na miejsce w generalnym rankingu.

Prześledźcie typy czytelników, aby następnie poznać historię Pingwina w najnowszej produkcji HBO Max.

Najwięksi złoczyńcy w komiksach DC (miejsce 60.-31.)

60. Parallax

Najwięksi złoczyńcy w komiksach DC (miejsce 30.-1.)

30. King Shark

Multiwersum DC - najgroźniejsi i najpotężniejsi złoczyńcy

Przypomnijmy sobie, jakich antagonistów wytypowali autorzy. Oto lista przedstawiona przez DC.