Złoczyńcy filmów świątecznych. Nie tylko Grinch chciał ukraść święta

Gdyby nie oni święta byłyby nudne! Mowa o antagonistach, złowrogo nastawionych bohaterach, którzy w filmach świątecznych robią wszystko, by popsuć nastrojową aurę. Dla większości z nich Boże Narodzenie mogłoby nie istnieć, a na pewno nie uważają tego czasu za okres życzliwości czy okazję do robienia dobrych uczynków. Wręcz przeciwnie. Gdyby mogli, to odwołaliby gwiazdkę na zawsze. Niektórzy z nich uchodzą za małych przestępców, w tym drobnych złodziejaszków. Inni znowu starają się za wszelką cenę utrudnić okres przedświąteczny swoim rówieśnikom. Ale są też i tacy, którzy wchodzą na drogę krwawego rozrachunku.

Z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prezentujemy zestawienie świątecznych czarnych charakterów. W galerii znalazły się postacie, które uprzykrzały innym ten magiczny czas. I to nie tylko w komediowym ujęciu, gdyż bohaterzy pochodzą również z horrorów czy akcji. W galerii nie mogło zabraknąć także kreskówkowych charakterów. Wyszczególnione osoby swoimi czynami powodowały, że okres świąteczny stawał się wyjątkowo ciężki. Niektóre z nich pod płaszczykiem dobrego zachowania, chowały mroczne intencje. Zestawienie zebrało zarówno pierwszoplanowe, jak i poboczne postaci. Są tutaj najbardziej rozpoznawalne czarne charaktery filmów świątecznych, ale także drobni antagoniści, którzy swoim zachowaniem lub zamiarami wpasowali się w ramy złych bohaterów. Sprawdźcie sami, o jakich osobach mowa. Która postać jest dla Was największym złoczyńcą?

Złoczyńcy filmów świątecznych