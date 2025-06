Nowe wskazówki na temat 28 lat później. Co się stało ze szwedzkim statkiem i jaki jest nowy zarażony?

fot. Columbia Pictures

Premiera 28 lat później już tuż-tuż. Ciekawym zabiegiem marketingowym było założenie specjalnej strony internetowej, która udzieliła nowych informacji na temat nadchodzącego filmu. Czego można się było z niej dowiedzieć?

Fabuła 28 lat później jest w większości owianą tajemnicą. Na kilka pytań odpowiedziała jednak strona internetowa poświęcona filmowi, na której można znaleźć rozmaite pliki tekstowe i dźwiękowe. To z nich możemy się dowiedzieć o tym, co stało się po zakończeniu 28 tygodni później czy o tym, iż możemy się spodziewać nowego typu zarażonych. I co się stało ze szwedzkim okrętem? Sprawdźcie sami najciekawsze informacje ze strony 28 lat później.

7. Druga fala zombie została pokonana Końcówka filmu 28 tygodni później sugerowała, że zombie uda się zaatakować resztę Europy. Z pliku na stronie zatytułowanego "Narrows" można wywnioskować, że tak się nie stało. Nieznany autor pisze o tym, iż "drugą falę udało się powstrzymać". Następnie powstał tzw. Atlantic Wall przechodzący przez Francję, Belgię i Holandię, który ma na celu uniemożliwienie rozprzestrzenienia się zainfekowanym.

28 lat później - co wiadomo o filmie?

28 lat później to wyczekiwana kontynuacja hitu z 2002 roku. Akcja rozgrywa się prawie trzy dekady po tym, jak wirus wydostał się z laboratorium wojskowego, ludzie żyją pod rygorystyczną kwarantanną. Nawet pomimo tego niektórzy starają się egzystować pośród zarażonych. Mała grupa ocalałych mieszka na wyspie połączonej z lądem jednym, dobrze bronionym przejściem. Kiedy grupa śmiałków opuszcza to miejsce, by udać się na stały ląd, odkrywają tajemnice, cuda i grozę, która nie tylko zmieniła zarażonych, ale także pozostałych ocalałych.

28 lat później

28 lat później - premiera filmu została zaplanowana na 20 czerwca 2025 roku.