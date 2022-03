Złote Maliny 2022: oto najgorsze filmy roku. Leto, Kosmiczny mecz 2 i inne wyróżnienia

Źródło: HBO Max

Złote Maliny 2022 rozdane. "Zwycięzcy" nagród to najgorsi z najgorszych 2021 roku. W tym przypadku w głównej kategorii wygrywa Netflix z musicalem Diana: The Musical, który nie jest szerzej znany publiczności. Być może ta nagroda to zmieni? Ten projekt zdobył najwięcej nominacji w tym roku, a ostatecznie wyróżniono go pięcioma nagrodami.

Kosmiczny mecz: Nowa era to drugi wygrany nagród, bo zdobył aż trzy statuetki. Jako że widzowie również nie pałali sympatią do tego filmu, wielu się zgodzi z przyznanymi honorami.

W tym roku po raz pierwszy uznano, że trzeba osobno wyróżnić Bruce'a Willisa, więc aktor grający w tanich filmach najgorszej klasy miał własną kategorie. Chociaż przyczyny doboru ról nie są zbyt wesołe, to nie da się ukryć, że nie są to ani dobre produkcje, ani dobre kreacje.

Will Smith zdobył nagrodę w kategorii odkupienia za chwaloną rolę w King Richard: Zwycięska rodzina. W swojej karierze zdobył 4 Złote Maliny.

Złote Maliny 2022 - laureaci

NAJGORSZY FILM

Diana the Musical

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

NAJGORSZY REŻYSER

Christopher Ashley, Diana the Musical

Stephen Chbosky, Dear Evan Hansen

Coke Daniels, Karen

Renny Harlin, The Misfits

Joe Wright, The Woman in the Window

NAJGORSZY AKTOR

Scott Eastwood, Dangerous

Roe Hartrampf, Diana the Musical

LeBron James, Space Jam: A New Legacy

Ben Platt, Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg, Infinite

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Ben Affleck, The Last Duel

Nick Cannon, The Misfits

Mel Gibson, Dangerous

Gareth Keegan, Diana the Musical

Jared Leto, House of Gucci

NAJGORSZA ROLA BRUCE'A WILLISA W FILMIE Z 2021 ROKU

Bruce Willis, American Siege

Bruce Willis, Apex

Bruce Willis, Cosmic Sin

Bruce Willis, Deadlock

Bruce Willis, Fortress

Bruce Willis, Midnight in the Switchgrass

Bruce Willis, Out of Death

Bruce Willis, Survive the Game

NAJGORSZA AKTORKA

Amy Adams, The Woman in the Window

Jeanna de Waal, Diana the Musical

Megan Fox, Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning, Karen

Ruby Rose, Vanquish

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Amy Adams, Dear Evan Hansen

Sophie Cookson, Infinite

Erin Davie, Diana the Musical

Judy Kaye, Diana the Musical

Taryn Manning, Every Last One of Them

NAJGORSZA EKRANOWA DRUŻYNA

Każdy marny członek obsady i każdy muzyczny numer z żenującymi tekstami i choreografią, Diana the Musical

LeBron James i każda postać z kreskówek Warnera (lub produkty Time-Warner), Space Jam: A New Legacy

Jared Leto i jego lateksowa twarz, lub jego ciuchy, albo jego niedorzeczny akcent, Dom Gucci

Ben Platt i każda postać, która udaje, że śpiewający Platt 24/7 to coś normalnego, Dear Evan Hansen

Tom & Jerry, Tom & Jerry the Movie

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Diana the Musical, autortwa Joe DiPietro, muzyka i tekst piosenek DiPietro i David Bryan

Karen, autorstwa Coke'a Danielsa

The Misfits, autorstwa Kurta Wimmera i Roberta Henny'ego

Twist, autorstwa Johna Wrathalla i Sally Collett

The Woman in the Window, autorstwa Tracy Letts, która oparła go na książce A.J. Finn

NAJGORSZY REMAKE, RIP-OFF (zrzynka) LUB SEQUEL

Karen (nieumyślny remake Cruelli DeVil)

Space Jam: A New Legacy

Tom & Jerry the Movie

Twist (rapowy remake Olivera Twista)

The Woman in the Window (zrzynka z filmu Okno na podwórze)

