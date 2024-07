fot. YouTube (Conan O'Brien)

Reklama

Bob Newhart, amerykański komik i aktor, który urodził się w Oak Park w 1929 roku, zmarł w wieku 94 lat w swoim domu w Los Angeles. O zdarzeniu poinformował jego wieloletni współpracownik, Jerry Digney, według którego Bob Newhart zmarł po serii krótkich chorób.

Kim był Bob Newhart?

Bob Newhart zyskał popularność w 1960 roku za sprawą albumu komediowego The Button-Down Mind of Bob Newhart. Spędził on 14 tygodni na 200 Billboard i utrzymywał w rankingu przez kolejne dwa lata.

Przez dwa i pół roku pracowałem jako księgowy, a później copywriter. Ludzie zawsze mi mówili: "Jesteś zabawny. Masz śmieszny sposób myślenia." Postanowiłem spróbować i dać temu szansę. - tak mówił o sobie Bob Newhart w wywiadzie z 2001 roku.

W ciągu swojej kariery pojawiał się też w kilku projektach serialowych oraz filmowych. Na koncie ma nagrodę Emmy, do której został łącznie nominowany dziewięciokrotnie. Do tego siedem nominacji do Złotych Globów, przy czym wygrał raz. A także pięć nominacji do nagród Grammy, którą wygrał ostatecznie trzykrotnie.

Aktor pojawiał się w takich produkcjach, jak seria Bibliotekarz, ale też w serialach NCIS czy Teoria wielkiego podrywu.