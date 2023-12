Zmierzch - te 2 znane aktorki ubiegały się o rolę Belli. Reżyserka nawet ich nie pamięta

Catherine Hardwicke wyreżyserowała pierwszą część Zmierzchu. Okazuje się, że o rolę Belli Swan ubiegały się wtedy Jennifer Lawrence i Brie Larson. Pierwszą z nich możecie znać z Igrzysk śmierci, a drugą z Kapitan Marvel. Ostatecznie nie tylko to Kristen Stewart dostała angaż, ale i sama reżyserka w ogóle nie może przypomnieć sobie przesłuchania wspomnianych kandydatek.

Jak twierdzi Catherine Hardwicke:

Widzisz, nie wiem, czy rzeczywiście pojawiły się, żeby się ze mną spotkać. Nie jestem pewna, nie mogę tego obiecać. Już na bardzo wczesnym etapie miałam na oku[Stewart]. Jak tylko zobaczyłam, pomyślałam, że to jest to. Więc pozostali mogli widzieć inne osoby, ale ja byłam skupiona na niej, z podejściem: "Chcę ją". Gdy tylko ją poznałam [...], pomyślałam: "Ona ma to coś. Bez kitu, nie ma szans, że przesadzi, ma w sobie ten angst... Oczywiście, jej twarz promienieje". Obojętnie z jakiej strony ją nagrywasz, wygląda świetnie.